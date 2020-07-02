澳洲海床首次发现古代原住民文物 至少8500年前淹没

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（法新社雪梨2日电） 考古学家今天发表报告表示，他们首次在澳洲海床发现原住民文物，为发现古代人类定居地点开启大门，那些地点自上次冰河时期结束以来遭海水淹没。

研究人员在公共科学图书馆期刊（PLoS One）发表研究指出，在偏远西澳州（Western Australia）岸外2公尺深海底，发现了数百个澳洲原住民制造的古代石器，至少有7000年历史。

附近第二个遗址显示，14公尺深海底有人类活动踪迹，至少可溯及8500年前，但研究人员相信，这两个遗址的年代可能更古老。

考古学家表示，这些发现标志着揭露更多原住民遗址的令人兴奋第一步，据信这些遗址在上次冰河时期以来遭到淹没，上次冰河时期介于1万8000年前至8000年前。

研究共同作者、澳洲福林德斯大学（Flinders University）副教授班杰明（Jonathan Benjamin）表示，海平面上升使得这个广阔大陆逾30%面积浸在水中。

班杰明指出，「记录着原住民过去生活的大量考古证据，如今位于水底下」，「现在我们终于握有首个证据，证明至少部分考古证据在海平面上升过程中残存。」

考古学家已在澳洲内陆发现原住民遗址，至少可溯及6万5000年前。澳洲大陆首批人类移居者据信是经由东南亚乘船或通过陆桥抵达，那些陆桥后来没入水中。

© 2020 AFP