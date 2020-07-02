特斯拉跃升市值最大车厂 昔日龙头却见销售下滑

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（法新社纽约1日电） 底特律两大老牌汽车厂通用（GM）与飞雅特克莱斯勒（Fiat Chrysler）报告疫情重创销售之际，美国电动车大厂特斯拉（Tesla）今天在股市走强，一跃成为市值最大车厂。

由马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉公司，表现虽见起伏，但自2019年下半年起，在Model 3车款达成生产目标的同时，股价稳健攀升，目前公司市值已凌驾日本汽车大厂丰田（Toyota）。

法新社报导，特斯拉汽车销售量虽只是三大龙头厂销量的零头，但已让投资人发挥想像空间，下注马斯克的公司前景。具个人魅力的马斯克，挑战传统执行长行事风格与智慧，也试图转变汽车产业向电动车发展。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，美国汽车生产线关闭近两个月，当季汽车需求下挫；底特律三大龙头的两大厂销售更见下滑，大部分与疫情有关。

通用与飞雅特克莱斯勒都指出，这季稍晚的销售情况有改善。不过，通用也表示，美国染疫病例最近又攀升，汽车市场的不确定性也升高。

考克斯汽车（Cox Automotive）分析师警告，美国面对疫情卷土重来，对汽车销售市场而言，可能是个「严峻夏季」，且汽车制造厂在补充库存方面也面临困难。

考克斯汽车首席经济学家史摩克（Jonathan Smoke）表示，5月间与6月上旬所表现的市场向上动能，目前正失去动力。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP