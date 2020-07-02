疫苗露曙光经济数据佳 亚股涨声一片

广告 继续浏览后续

（法新社香港2日电） 由于疫苗研发露曙光、更多正面的经济数据出炉，加上欧洲扩大解除防疫封锁，提振投资人信心，带动美国股市那斯达克指数昨天终场创新高，亚洲股市今天跟进收红。

德国生技公司BioNTech与美国药厂辉瑞（Pfizer）昨天宣布，双方合作的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发计画初步结果乐观，成功出现抗体反应。消息引发外界对疫苗问世燃起希望。

美国昨天公布，6月制造业活动再次恢复成长；德国也公布，5月零售销售成长幅度是预期的4倍。有更多迹象显示，经济受疫情冲击的最糟情况可能已经过去。

香港股市昨天休市，今天是「港区国安法」上路后首个交易日。原本外界对于美国和中国摩擦因此升温感到担忧，但港股今天收盘劲扬2.9%，在亚股中领涨；上海股市今天收盘涨幅也高达2.1%。

不过，日本东京出现新一波疫情爆发迹象，影响市场信心，东京股市仅小幅收高0.1%。

雪梨股市今天则收涨1.7%，首尔股市收高1.4%，威灵顿股市收涨1.3%，新加坡股市收高1.0%，台北股市收涨0.9%，马尼拉股市收盘劲扬2.5%，曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收涨逾1.0%。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP