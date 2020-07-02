美国追一马贪污案 瞄准莫内及安迪沃荷画作

广告 继续浏览后续

（法新社吉隆坡2日电） 美国官员表示，美国正寻求扣押另外一笔9600万美元的资产，这些资产据称和马来西亚一马发展公司（1MDB）贪腐丑闻有关，其中包括印象派大师莫内及普普教父安迪．沃荷的画作。

一马发展公司（1MDB）是由马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）在2009年上任后成立的主权基金，但马来西亚反对党屡屡揭发一马公司腐败的丑闻。随着马来西亚政权更迭，马哈地领导的新政府上台后，重新调查这宗金融丑闻。与马来西亚合作调查的美国司法部之前表示，2009年至2015年间，一马公司遭不当挪用至少45亿美元，纳吉被控收受6.8亿美元。

美国司法部表示，最新的法律行动是追讨与一马公司相关的物品，这意味着现在试着追回超过18亿美元的资产。

根据美国司法部公布的法庭文件显示，将追讨的艺术作品包括法国印象派大师莫内（Claude Monet）的作品Vetheuil Au Soleil和普普教父安迪．沃荷（Andy Warhol）1965年的作品Colored Campbell's Soup Can (Emerald Green)。

官员今天表示，另外还包括美国传奇涂鸦艺术家巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）的画作，以及一处位于巴黎的高档房地产。

美国司法部助理部长本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）表示，相关作法「只是（司法部）长期致力于追查、扣押和没收透过腐败获得资产的最新证明」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP