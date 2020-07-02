被控向医生提供回扣 诺华允支付6.42亿美元达成和解

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（法新社华盛顿1日电） 美国司法部今天宣布，瑞士制药巨头诺华集团同意支付逾6.42亿美元（约新台币191亿元），以了结一项诉讼，就美国政府指控其向医生提供回扣的民事欺诈诉讼达成和解。

部分和解内容与诺华（Novartis）涉嫌非法透过3个基金会的秘密渠道，替美国联邦医疗保险（Medicare）患者支付服用多发性硬化症药物Gilenya以及肾脏癌药物癌伏妥（Afinitor）的共付额。

另一部分则聚焦于诺华涉嫌向医生提供回扣，诱使医生开立诺华的处方药。

助理司法部长韩特（Jody Hunt）说：「透过这项和解协议及其他协议，政府表明将致力确保这家制药公司不会再使用回扣来影响医生开立处方或患者购买药品。」

诺华被控举办数以万计演讲者计画和活动，目的在于向医生行贿。

举例来说，这家制药大厂会选择已使用大量诺华处方药的医生作为付费演讲人，以诱使他们继续开立或开立更多处方。

司法部说，未增加使用诺华处方药的医生，经常会被踢出演讲者计画。

纽约南区代理联邦检察官史特劳斯（Audrey Strauss）说：「10多年来，诺华斥资数亿美元举办所谓的演讲者计画，包括提供演讲费、奢华晚宴和美酒，相当于向医生行贿，以诱使全国各地医生开立使用诺华药物的处方。」

根据和解协议，诺华将与美国卫生与公共服务部（HHS）签订为期5年的公司诚信协议，以解决公司的不当行为。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2020 AFP