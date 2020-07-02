西雅图反警暴抗议区屡传枪响 警清场逮捕31人

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（法新社西雅图1日电） 美国西雅图爆发反警察暴力抗议后，示威者成立的「国会山区组织示威区」屡传枪击事件，甚至酿出人命，总统川普要求对示威者采取行动，西雅图当局今天对这个抗议区进行清场。

警方在推特推文说，穿戴头盔和额外防护装备的警察清晨5时进入这个「自治区」，在中午以前逮捕了31人，罪名是未依法撤离、阻挠警务、攻击和非法持有武器等。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察压颈致死，引爆全美示威潮，抗议种族不公和警察暴力执法，西雅图示威者设立「国会山区组织示威区」（Capitol Hill Organized Protest, CHOP）。

这个警方禁入的自治区设立3周来，犯罪事件激增，屡传枪响，造成两名青少年丧命，西雅图警察局长贝斯特（Carmen Best）在声明中说，市长德肯（Jenny Durkan）下达紧急行政命令，宣布在西雅图警察局东区分局及安德森公园（Cal Anderson Park）附近逗留的民众属「非法集会」后，警方随即采取行动，净空这个自治区。

警察在这个自治区进进出出，忙着清除示威者搭起的帐篷和障碍物，企图恢复秩序。

贝斯特说：「这里发生的情况…简直无法无天、残忍粗暴，令人无法接受。」「在这几个街区，发生了4起枪击案，夺走两条人命，还有抢劫、攻击、暴力和无数起财产犯罪。」

非裔美籍的贝斯特说：「我支持和平示威。黑人的命也是命。」「但该适可而止了。我们的任务是保护并替社区服务。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP