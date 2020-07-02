马杜洛想提回黄金 英称瓜伊多才是委内瑞拉总统

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（法新社伦敦2日综合外电报导）英国高等法院法官狄尔今天就委内瑞拉对存放在英格兰银行的黄金提取权做出裁定。狄尔表示，英国政府已「明确承认」委国反对派领袖瓜伊多为委国总统。

法新社报导，委内瑞拉中央银行（BCV）提起诉讼，希望将存放在英格兰银行（BOE，简称英银）、价值10亿美元（约新台币295亿元）的黄金准备释出，以挹注委国应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的行动。

英银表示，无法按照指示行事，因它在委国自称为总统的两人之间「左右为难」。

由委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府任命的BCV董事会希望英银释出黄金，但由瓜伊多（Juan Guaido）任命的特别董事会要求英方拒绝释出黄金。

英国英格兰暨威尔斯高等法院（High Court of England and Wales）商事法庭法官狄尔（Nigel Teare）获派裁定，瓜伊多和马杜洛2人何者有权提出要求。

狄尔裁定，英国政府承认瓜伊多为委内瑞拉合乎宪法规定的临时总统，而「不承认马杜洛为委内瑞拉合宪的临时总统」。

马杜洛在2018年大选胜出连任总统。瓜伊多拒绝承认大选结果，声称这场选举舞弊，并坚称自己是委国临时总统。现已有约60国承认瓜伊多为委国实质领袖，包含美国。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP