丹麦小美人鱼像遭涂鸦 莫名蒙受种族歧视指控

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（法新社哥本哈根3日综合外电报导）丹麦首都哥本哈根市（Copenhagen）名气最大的小美人鱼像，今天遭人涂鸦指控有种族歧视，但警方与时事评论人都看不懂作案者可能是谁，以及他们真正想传达的讯息为何。

哥本哈根警方在发给法新社的声明表示：「我们可以证实，小美人鱼（The Little Mermaid）已在今天上午9时前遭人涂鸦破坏。」

「不明人士在上面写『有种族歧视的鱼』。我们正在调查这起案件。」

重175公斤的小美人鱼像为雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麦诗人兼作家安徒生（Hans Christian Andersen）1837年的同名童话所启发。

雕像多次遭受破坏，1964年与1998年头部曾经失窃，1984年则是手臂被人砍断。

破坏行径经常跟有人想传达政治讯息有关，例如今年1月有人在基座石头涂上「FREE HONG KONG」等字样。不过这次小美人鱼蒙受种族歧视指控，背后意义至今仍让一些人摸不着头绪。

受聘于南丹麦大学（University of Southern Denmark）安徒生中心（H.C. Andersen centre）的专家格鲁姆-史文森（Ane Grum-Schwensen）告诉丹麦第二电视频道（TV2）：「当然一般来说，你可以用不同视角来读文学作品。」

「但我觉得有点难看出『小美人鱼』的经历中，有什么地方特别具种族歧视意涵。」（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP