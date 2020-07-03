伊朗击落乌克兰客机 加拿大和瑞典为赔偿谈判铺路

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（法新社渥太华2日电） 伊朗今年1月击落一架乌克兰国际航空的客机，机上有加拿大、瑞典等国乘客。加拿大今天表示，将启动一项协议和伊朗谈判赔偿罹难者家属事宜。瑞典则对德黑兰当局会赔偿有信心。

法新社报导，根据加拿大政府声明，由国民罹难的国家组成的国际「协调与反应小组」已签署谅解备忘录，正式展开对伊朗当局谈判。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）PS-752班机今年1月遭到伊朗军方意外击落，罹难者国籍包括加拿大、英国、乌克兰、瑞典与阿富汗等5国。

加国外交部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）告诉法新社：「这5国已完成谈判所需的法律架构。这是第一步，虽说是必要但仅仅是展开谈判的第一步，来为罹难者家属争取赔偿。」

瑞典外长林德（Ann Linde）今天稍早告诉瑞典通讯社（TT），德黑兰当局已同意赔偿外国罹难者家属。

林德说，「无庸置疑」伊朗会赔偿，但目前还不清楚赔偿金额。

沈潘表示，小组指定的谈判发言人乌克兰将负责提议对伊朗的谈判日期，他补充说：「不过这类谈判通常得花上好几个月，甚至好几年。」

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架客机1月8日从德黑兰机场起飞不久便惨遭误击，机上176人全数罹难，当中有85人是加拿大公民或永久居民。

伊朗在多次否认西方国家的误击指控后终于承认，是该国军方「非蓄意地」将这架原定飞往乌克兰首都基辅的客机击落。

© 2020 AFP