伊朗COVID-19增154死 添2566例确诊

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（法新社德黑兰3日电） 伊朗今天通报新增154例2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例，这是伊朗6月29日通报单日死亡病例创新高后，相隔数日染疫不治人数再度攀升。

伊朗卫生部发言人拉利（Sima Sadat Lari）接受电视台访问时表示，加上新增死亡病例数，伊朗累计染疫不治病患增至1万1260人。

拉利还说，伊朗过去24小时新增2566起COVID-19确诊病例，境内自2月间爆发疫情至今，累计已有23万5429人染疫。

伊朗6月29日通报单日新增162例死亡，创历来最高纪录。尽管随后数据略降，但过去2天又重现上升趋势。

伊朗病例再度增加，已使得一些原本大致未受疫情冲击的省分改列为最危险的「红色」警戒等级，代表有关单位可在必要时恢复限制措施。

这些省分都位于伊朗边境，包括布什尔（Bushehr）、霍尔木兹甘（Hormozgan）、伊拉姆（Ilam）、克尔曼沙（Kermanshah）、胡齐斯坦（Khuzestan）、呼罗珊（Khorasan Razavi）与库德斯坦（Kurdistan）。

伊朗政府也已宣布，5日起在密闭公共空间须强制戴口罩。部分伊朗官员与电视新闻主播已在镜头前戴口罩，藉此鼓励民众配戴。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP