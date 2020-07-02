全球COVID-19病故破51.7万 至少1076万人确诊

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（法新社巴黎2日电） 根据法新社统整的官方数据，截至格林威治时间2日19时（台湾2日凌晨3时），全球至少51万7416人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊至少1076万9890例。

去年12月在中国爆发疫情以来，至今已蔓延到196个国家及地区，至少有545万4100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万8421人病故，累计确诊271万3195例，至少72万9994人已康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万632人不治，累计确诊144万8753例。

其他疫情重灾区方面，英国为4万3906死（确诊31万3483例）、义大利3万4818死（确诊24万961例）、法国2万9875死（确诊20万2785例）。

不含香港与澳门，中国境内目前通报累计8万3537例确诊，4634人死亡，7万84876人康复。

以区域来看，欧洲累计确诊270万9250例，19万7991死；美国和加拿大累计确诊281万7838例，13万7102死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊266万5100例，11万9171死。

亚洲累计确诊136万3670例，3万5804死；中东地区累计确诊78万2654例，1万6801死；非洲累计确诊42万1862例，1万414死；大洋洲累计确诊9519例，133死。

© 2020 AFP