前中国工商银行4员工涉洗钱 西班牙判罚逾7亿

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（法新社马德里2日电） 西班牙最高刑事法院判处中国工商银行马德里分行4名前员工罚款2270万欧元（新台币7亿5416万元），以及有期徒刑3至5个月不等，罪名是为中国犯罪集团洗钱。

当中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。

法新社报导，4人获判有期徒刑3个月到5个月不等，但可能不会坐牢。在西班牙，如果是初犯，且获判徒刑在两年以下，若判非暴力犯罪，通常可免牢狱之灾。

此案自2016年2月开始调查，当时警方逮捕银行员工6人，因涉嫌让交易员将走私黑钱与逃漏税款挪移国外，而未依法查核资金来源。

根据西班牙国家法院（National Court），2011年1月进入西班牙市场的中国工商银行（ICBC），在马德里设立实体分行，主要为亚洲犯罪集团所用，特别是黑帮Emperador-Cheqia 与「人蛇」（Snake）等多个组织。

这家银行共吸收1亿4000万欧元存款，而帮派「人蛇」拥有70个帐户。

根据法院文件，中国工商银行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）及另两名员工「固执地忽视」反洗钱规定，并接受任何帐户的现金存款。

「人蛇」在2011年1月至2012年10月间，存入中国工商银行帐户4160万欧元。

法院说，相关人员当时透过银行内部匿名帐号、假人头文件，及让犯罪组织可分笔支付等方式提供协助，为犯罪活动资金作掩护。

法院表示，这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP