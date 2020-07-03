巴拿马两名前总统 涉贪腐分别接受调查

广告 继续浏览后续

（法新社巴拿马市2日电） 中美洲国家巴拿马卸任总统马丁内利（Ricardo Martinelli）及瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今天分别接受检方讯问，两人各自被控贪腐及洗钱。

检方基于所谓「新交易」案（New Business）指控马丁内利贪腐。马丁内利于2009年到2014年担任总统，在这段期间，一家出版集团疑似以公款被收购。

68岁的马丁内利抵达巴拿马市的检察官办公室时斗志高昂，他对媒体表示：「他们违法，违反宪法及国际条约，希望他们还我公道。」

他还说：「他们捏造这些案子诬陷我。这真是政治迫害。」

马丁内利从美国被引渡回巴拿马接受与监视政敌有关的审判，审前被拘留达两年时间，因相关指控不成立而于2019年获释。

与此同时，56岁的瓦雷拉也抵达特别反贪检察官办公室，就疑似获取巴西营建业巨擘Odebrecht公司的非法政治献金一事接受讯问。去年卸任的瓦雷拉在6月29日已被讯问过一次。

国际透明组织（Transparency International）巴拿马分处主任巴萨尤（Carlos Barsallo）说，两名卸任总统接受检方调查，「乐观点说，这可能意味…无人能凌驾法律之上」。

但他也表示：「基于实际、审慎，并根据以往经验，我们必须等着看真正的最终结果，因为在巴拿马，有罪不罚的想法很普遍。」

© 2020 AFP