欧盟批准使用瑞德西韦 对治新型冠状病毒

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（法新社布鲁塞尔3日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天批准使用抗病毒药物瑞德西韦（remdesivir）治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

欧盟卫生与食品安全执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）发表声明表示：「今日批准首个治疗2019冠状病毒疾病的药物，在对抗这种疾病上迈出重要的一步。」

凯瑞亚基德斯指出：「我们在药物申请提交后不到一个月内就同意批准，清楚表明欧盟的决心，要在每当有新疗法可用之际迅速做出反应。」

至少已有两项美国主要研究显示，瑞德西韦可减少染疫患者的住院时间。

美国政府于5月1日批准瑞德西韦的紧急使用，日本、韩国等多个亚洲国家随后跟进。瑞德西韦原先意在用于治疗伊波拉病毒（Ebola）。

欧盟药品管理局（EMA）于上周建议有条件批准瑞德西韦，以治疗患有肺炎及需要额外氧气的12岁以上患者。

欧盟药品管理局指称，该单位的评估主要基于美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）赞助的一项研究资料。

这项研究于5月发表在「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine），显示瑞德西韦注射比安慰剂更能加速染疫患者康复。

平均而言，瑞德西韦能让染疫患者的住院时间从15天减至11天。

© 2020 AFP