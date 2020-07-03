涉以性爱影片勒索队友 本泽马恐受审

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（法新社法国凡尔赛2日电） 法国检方今天要求前法国国脚、西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里的足球明星本泽马，为近5年前被控以性爱影片勒索另一球员瓦布威纳案受审。

凡尔赛（Versailles）检方告诉法新社，检方希望涉嫌2015年勒索事件的本泽马（Karim Benzema）因共谋罪受审。

检方表示，其他涉及此案的4人也应该受审，但先前牵扯到此案的前英格兰足球超级联赛（Premier Leagu）利物浦（Liverpool）和法国国家队的席斯（Djibril Cisse）则不必。

现在将由法官决定是否进行审判，并确定程序开始的日期。

本泽马涉嫌鼓励前法国国家队的队友瓦布威纳（Mathieu Valbuena）把钱付给勒索他的人，那些人曾威胁要将瓦布威纳的私密影片公开。

根据检方的说法，2015年10月，法国准备在尼斯与亚美尼亚共和国（Armenia）进行友谊赛期间，本泽马向瓦布威纳提到影片的事。

本泽马认为，这一切只是他与瓦布威纳之间单纯友善的对话，他只是提醒瓦布威纳有这个影片的存在。

但瓦布威纳表示，他被暗示必须付出一定的代价，才能避免影片公诸于世。

本泽马2015年11月遭起诉，一度被羁押，时间点就在法国主办2016年欧洲国家杯（2016 Euro）之前。

尽管本泽马坚称自己是无辜的，但曾为法国国家队踢了81场比赛的他，从此再也无法成为国脚。曾为法国国家队效力52场比赛的的瓦布威纳，同样再也没有为国家队出赛。

席斯是第1个跟瓦布威纳提到影片的人，但坚称自己只是单纯警告他。

© 2020 AFP