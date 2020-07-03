瑞士广开绿灯 可用瑞德西韦治疗新冠病毒

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（法新社日内瓦2日电） 瑞士今天宣布，除接受临床试验的2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者外，其他COVID-19病患也可获瑞德西韦来治疗。瑞德西韦是第一种显示对治疗新型冠状病毒相对有效的药物。

目前已有至少两份美国知名研究证实，瑞德西韦（remdesivir）可以减短COVID-19病患住院的时间。

瑞士政府发布声明说：「瑞士可更广泛使用瑞德西韦治疗COVID-19病患，相关规定即刻生效。」

瑞德西韦原为治疗伊波拉的抗病毒药物，负责国内药品管理的瑞士医药管理局（Swissdemic）本周快速检视后，表示将暂时核准使用该药。

声明说：「产品实际含有瑞德西韦成分、在市面上以Veklury为品牌贩售的药品，可在瑞士医院内用于治疗新型冠状病毒患者，无须额外授权。」

瑞士原本只让获准临床试验及恩慈疗法（compassionate use）的COVID-19病患用瑞德西韦，如今等于所有COVID-19病患都可使用瑞德西韦治疗。

瑞士政府表示，临床人员会审慎观察是否有任何药物副作用，以确保病人安全。

瑞士境内疫情虽已控制下来，但过去一周的确诊数仍出现少量但稳定的增加。

人口约850万的瑞士更新每日统计，自2月出现第一起确诊以来，境内到今天累计3万1884人染疫，已有4051人住院治疗过，另有1685人病故。全国累计病毒核酸检测次数近60万件，其中6.4%呈阳性。

© 2020 AFP