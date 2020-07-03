研究：变异新型冠状病毒正流行 传染力更强

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（法新社华盛顿2日电） 根据今天发表在「细胞」（Cell）期刊的新研究，正在全球流行的新型冠状病毒出现基因变异，比原本在中国武汉出现的病毒更容易感染人类细胞。

这项以实验室为基础的研究显示，目前2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒基因突变使其更容易在人类现实生活中传播。不过研究结果尚未经过证实。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）未参与研究，他对美国医学会期刊（JAMA）评论说：「我认为这项数据显示，单一病毒变异使得该病毒能够更容易复制，或许含有更高的病毒量。」

佛奇补充说：「我们还不知道患者病情是否会因此恶化，只是（从实验数据）看起来病毒更容易复制，也或许更容易传播，不过目前仍在试图证实的阶段。」

设于新墨西哥州的洛萨拉摩斯国家实验所（Los Alamos National Laboratory）与北卡罗来纳州的杜克大学（Duke University）研究人员，和英国雪菲尔大学（University of Sheffield）新型冠状病毒基因组研究团队合作，分析「全球共享流感数据倡议组织」（GISAID）公布的基因组样本。

他们发现，目前这项称作「D614G」的变异，使得棘状蛋白（spike protein，又称S蛋白）产生微小但强力的改变。棘状蛋白从病毒表面突出，用来入侵和感染人类细胞。

研究人员4月曾将研究报告上传到医学期刊预印本网站bioRxiv，之后在「细胞」期刊编辑要求下进行更多实验。

研究人员分析999名英国确诊住院患者数据，观察到感染突变病毒的患者体内病毒量更高，但他们的病情并未更严重。

与此同时，实验室的实验显示，这种变异病毒感染人类细胞的能力增强3至6倍。

不过现阶段一切都无法断言，因为在活生物体外的实验操作通常无法复制流行病的动态。

就目前所知，尽管现今流行的变异病毒更具传染力，但不必然意味更易人传人。

未参与研究的耶鲁公卫学院（Yale School of Public Health）病毒学家葛鲁保（Nathan Grubaugh）认为：「尽管还需要可观的研究来判定这项变异是否显着影响药物或疫苗发展，我们并不预期D614G会改变现有防疫措施或使个人更易染病。」（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP