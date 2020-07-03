研究：猴子初次染疫 出现短期免疫力

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（法新社华盛顿2日电） 科学杂志（Science）今天刊登的一项中国研究指出，实验猴子在感染新型冠状病毒后，体内发展出免疫力，可在长达28天内避免再次感染。

法新社报导，虽然这些猴子出现初始免疫力，但目前仍不清楚若在人体中，这种免疫力可持续多久，答案也许要等上几个月、甚至多年时间，才能知道疫情大流行初期确诊的数百万人，是否可免于再度感染。

北京协和医学院科学家对恒河猴进行实验，以了解它们是否具有短期的抗病毒免疫力。

6只恒河猴在研究人员使用一剂新型冠状病毒SARS-CoV-2后，气管受感染，它们出现轻度至中度的症状，约花两周时间康复。新型冠状病毒是导致2019冠状病毒疾病（COVID-19）的祸首。

研究作者写道，在首次感染后28天，其中4只恒河猴再接受另一剂病毒，这次猴子的体温虽有短暂升高，但未显示出再度感染迹象。

经过频繁采检，研究人员发现，猴子在感染3天后，病毒量会达高峰。

这些科学家写道，猴子在第一次感染后，出现更强的免疫反应，产生更多所谓的中和抗体，这可能保护它们免于短期内再度感染。

然而他们也表示，有必要再做更多实验，以了解这种免疫防护力能维持多久。（译者：纪锦玲)

© 2020 AFP