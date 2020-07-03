研究：疫情封锁措施期间 家暴儿虐案暴增15倍

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（法新社巴黎2日电） 研究人员今天提出报告，表示英国伦敦一间大型儿童医院在政府因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情实施封锁措施期间，记录到的儿虐案件是往年的15倍。

大奥蒙德街儿童医院（Great Ormond Street Hospital for Children）发现，在3月23日到4月23日封锁措施实施高峰期间，有10名年龄从2周到13个月不等的婴儿被诊断出「虐待性头部创伤」。

伦敦大学学院医学院（UCL Medical School）医学生席普拉（Jai Sidpra）和大奥蒙德街儿童医院4名医师在医学期刊「儿童疾病档案」（Archives of Disease in Childhood）中报告，大奥蒙德街儿童医院在2017年、2018年和2019年每年同期平均仅记录到0.67起这样的案例。

临床检查发现，这些婴儿的症状包括眼睛出血、瘀青和头皮肿胀，X光或电脑断层扫描显示脑出血、内出血及头骨骨折。

根据院方纪录，上述婴儿中有一半的人在即将接受检查前啼哭不已，4成濒临失去意识，2成曾发生癫痫。

研究人员在经过同侪评鉴的信中写道：「我们院内所看到的（婴儿受虐）发生率增加，反映出强制施行类似远距社交措施的国家家暴情况加剧。」

研究人员还说，真实数字恐怕比报告呈现的还要高，原因在于大众在疫情期间会避免上医院。

虽然上述案例只是一间医院所记录到的，专家指出，有证据显示全英各地和其他曾实施严格禁足政策的国家，这类创伤案例可能都有所增加。

多个国家近几周来的研究也显示，各国严格实施居家封锁措施期间，人们的压力、家暴、药物滥用和出现精神疾病现象都随之增加。

稍早的研究指出，这种情况更有可能发生在社会经济环境不佳的家庭中。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP