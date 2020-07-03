缅甸玉矿矿灾 已知166人丧命

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（法新社缅甸帕坎特3日电） 缅甸北部一处露天玉石矿场昨天不堪连日豪雨坍方，搜救人员夜里在超过160名矿工死亡的土石流灾变现场又挖出4具尸体，累计已寻获166具遗体。

这座危险的露天矿场位于中国边界附近，死者当中多数是在此寻求致富的移工。

灾变发生在昨天，当时山坡在季风豪大雨中坍塌。这是记忆中以危险出名的缅甸玉石矿最大的灾变。

缅甸消防队在脸书贴文说：「今天持续搜寻任务，目前我们已寻获166具遗体。」

缅甸官员昨天表示，已发现162具遗体。

当地议会议员廷苏（U Tin Soe）说：「这座露天矿场坍塌当下，工人根本来不及逃。浪高约20英尺（约6公尺），犹如海啸一般淹没了许多人。」

玉石产业产生的利润多由长期统治缅甸、保有多数实权的军政府所掌握。但当地主要叛军组织「克钦独立军」（Kachin Independent Army）运作的资金，也是从玉石贸易而来。前天起政府规定矿场停工、正规采矿公司关闭后，克钦独立军就跑来接管矿场。

廷苏说，在克钦邦工作的矿工约有10万人，尽管风险很高，也难以阻止所有人冒险非法采矿。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP