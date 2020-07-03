英国安德鲁王子性丑闻缠身 涉案友人在美被捕

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（法新社纽约2日电） 英国名流麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）今天在美被捕，并被控涉及已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）与未成年人的性犯罪。这是牵涉英国王室家族丑闻的最新发展。

麦克斯威尔曾与艾普斯坦交往，艾普斯坦于2019年8月等待受审期间自杀后，麦克斯威尔行踪不明，现在她面临6项与艾普斯坦性犯罪有关的罪名。

美国联邦调查局（FBI）探员及纽约警方今天在新罕布什尔州的布拉德福（Bradford）顺利逮捕麦克斯威尔。她之后透过视讯接受地方法官讯问。

法官下令在把她移送到纽约南区之前暂时拘留她。她面临的指控包括密谋引诱未成年人出游以从事非法性行为、运送未成年人从事犯罪性活动，以及涉嫌在2016年一起民事诉讼中提供伪证。那起案子是疑似艾普斯坦犯罪受害者对她提起的民事诉讼。

现年58岁的麦克斯威尔在程序性听证会中，除了被问到是否明白自身权利、是否同意接受视讯听证等问题时回答「是」之外，很少发言。

检方宣称，麦克斯威尔在1994年到1997年间，协助艾普斯坦「照料」最小年龄仅14岁的少女们。她涉嫌与少女们以朋友相称，然后诱骗她们替艾普斯坦做裸体按摩，害她们在按摩时遭受性虐待。

根据起诉书，「在某些情况下，麦克斯威尔在场，并参与性虐未成年受害者」。若麦克斯威尔被定罪，可能被判处无期徒刑，不得假释。

麦克斯威尔是英国安德鲁王子（Prince Andrew）的长年好友，且众所周知，她曾把王室成员介绍给艾普斯坦。安德鲁王子现年60岁，是英国女王伊丽莎白二世的次子，王位第8顺位继承人。

美国检方希望询问安德鲁王子有关他与麦克斯威尔的关系，但称安德鲁王子拒绝配合。安德鲁王子驳斥此说，并坚决否认艾普斯坦曾为他拉皮条，让他与当时年仅17岁的朱弗里（Virginia Giuffre）性交。

朱弗里宣称自己是艾普斯坦性贩运的受害者，并于2001年在麦克斯威尔的伦敦自宅内与安德鲁王子发生性关系。

© 2020 AFP