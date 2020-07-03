英首批入境免隔离名单出炉 德法西义入列

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（法新社伦敦3日电） 针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）低风险国家，英国政府今天公布首批入境免隔离国家名单，7月10日起，从德国、法国、西班牙和义大利入境的旅客都不必再接受14天自主隔离。

不过，英国这项针对疫情缓和国家的入境免隔离措施，仅适用于入境英格兰；入境苏格兰、威尔斯或北爱尔兰的旅客，仍得接受14天自主隔离，否则将挨罚。

英国政府表示，爱丁堡（Edinburgh）、卡地夫（Cardiff）和贝尔法斯特（Belfast）当局将「各自订立豁免措施」。

英国2019冠状病毒疾病病故人数居欧洲之冠，至少4万4000人不治，不过感染率呈下降趋势，正在逐步放宽已实施3个月的封锁措施。

为避免新增境外移入病例的风险，英国当局自6月8 日起要求包括英国居民在内的所有海外入境旅客必须接受自主隔离检疫。

此举引发受全球疫情封锁措施影响而勉强苦撑的航空公司强烈不满，同时也招致其他国家纷纷对英国采取类似措施回敬。

了解许多英国民众想在今夏出国旅游心声的英国政府表示，预料在这批入境免隔离名单上的国家也将免除对英国旅客的任何限制。

不过英国政府也指出，针对取得这种互惠措施的协商仍在进行中。

英国交通大臣夏普斯（Grant Shapps）透过声明表示：「不论你是准备出国度假，或是渴望再度开门营业，这对英国民众和公司行号来说都是一大好消息。」

英国政府预料今天稍晚将公布更多入境免隔离国家，新闻报导指出，可望有多达75个国家列入名单。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP