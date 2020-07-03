荷兰再传养貂场爆COVID-19疫情 累计已18座沦陷

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（法新社海牙3日电） 荷兰政府今天表示，境内又有一座养貂场爆发貂只感染2019新型冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，数千只貂将遭到扑杀。这使得荷兰累计已有18座养貂场沦陷。

荷兰卫生部发布声明说，这座养貂场位在东南方的兰德霍斯特（Landhorst）。至今传出疫情的养貂场全都位在荷兰南部的北布拉班特省（North Brabant）。

荷兰卫生部表示：「由于养殖场必须通报貂只出现感染症状，因此发现这起疫情。」这座养殖场饲有4300多只貂，卫生部说「将尽速加以清理」。

荷兰最早在4月通报2座养貂场出现动物感染COVID-19疫情，且至少有2名养殖场员工也染疫，这是世界卫生组织（WHO）口中目前已知动物传人首例。荷兰相关单位5月已扑杀成千上万感染病毒的貂只。

根据官方统计，荷兰迄今累计已有5万多人感染COVID-19，其中超过6100人不治。

养殖貂来贩卖皮草在荷兰是争议产业。荷兰最高法院2016年已谕令，境内所有养貂场必须在2024年底前关闭。

如今养貂场又爆发疫情，荷兰国会上周已以压倒性票数，通过养貂场关闭期限提前到今年底。（实习编译：王婉茜、苏琬淳/核稿：张正芊）

© 2020 AFP