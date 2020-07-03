金正恩夸耀北韩抗疫成功 专家深感怀疑

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（法新社首尔3日电） 北韩国营媒体今天报导，领导人金正恩盛赞抗疫工作获得「耀眼的成功」。不过，专家认为北韩恐难避免2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染，其卫生系统难以因应重大疫情爆发。

金正恩主持劳动党政治局扩大会议，在检讨工作会报之后，他说：「我们已经彻底遏止邪恶病毒来袭...且抗疫情况维持稳定，即便是目前全世界正面临健康危机。」

北韩中央通信社（KCNA）声明中引述金正恩的警告，抗疫防线不可「稍有自满或松懈」，他敦促应维持最高警戒，特别是「邻近国家」又爆发新一波疫情。

2019冠状病毒疾病在中国首度爆发后，随即蔓延全世界，与中国相邻的北韩至今都未通报任何一起确诊病例，但实施了严格防疫措施，包括关闭边界、学校停课，以及隔离数以千计的民众。

法新社报导，分析专家表示，北韩不太可能避免病毒感染，境内卫生医护系统摇摇欲坠，难以应付重大疫情爆发。

联合国人权专家上个月警告，北韩的粮食不安全危机加深，当局为遏止疫情爆发而采取管制措施，特别是封锁边界，结果导致一些民众深陷饥饿。

在疫情危机爆发前，一般认为北韩已逾4成民众处于粮食不安全情况下，许多人营养不良。

几乎全世界每个国家都遭受疫情袭击，全球至少有1070万人感染2019冠状病毒疾病，约51万6000人死亡，疫情以前所未见的方式冲击民众日常生活与经济活动。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP