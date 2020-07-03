IAEA：北欧测得辐射量上升可能与核反应炉有关

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（法新社维也纳3日电） 总部位于奥地利维也纳的联合国国际原子能总署（IAEA）今天表示，欧洲北部上周侦测到的辐射量些微上升可能与某座核子反应炉有关，强调这并未构成风险。

芬兰、瑞典等北欧数国上周发现辐射量上升情形。国际原子能总署说，目前尚无法确认造成此一现象的反应炉位于何处。

荷兰一个机构指称，辐射物质源于俄罗斯西部；另一种说法则认为跟拉脱维亚境内焚烧林木有关，这些木材受到30多年前的车诺比（Chernobyl）核灾污染。

俄罗斯核电公司（Rosenergoatom）否认旗下两座核电厂发生任何事故，但法国一个非政府组织也基于侦测到的同位素种类，驳斥辐射物质源于拉脱维亚的说法。

国际原子能总署透过声明表示，辐射量上升「可能跟某个运转中或维护中的核子反应炉有关，这个时候的反应炉可能会有非常低剂量的辐射物外泄」。

国际原子能总署还说，包括俄罗斯等40多个国家都通报境内测得异常辐射量。

声明写道：「国际原子能总署排除这次外泄与不当处理某个辐射源有关。…也不太可能跟核燃料处理厂、废燃料池，或工业、医疗用辐射有关。」

国际原子能总署表示，成员国回报的侦测资料显示大气中的辐射粒子浓度「非常低，不会对人体健康和环境构成风险」。

© 2020 AFP