世卫更新资料 显示最早通报武汉病例并非中国政府

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（法新社日内瓦3日电） 世界卫生组织（WHO）更新有关新型冠状病毒危机的早期阶段时间表，显示第一批在湖北省武汉市出现的不明肺炎病例，是由世卫组织在中国的办公室通报，而非中国当局。

美国总统川普指责世卫组织未能提供防堵疫情的必要资讯，且吹捧中国防疫成果，但世卫组织否认此说。

世卫组织今年4月9日公布通讯纪录的初步时间表，一部分是为了回应外界对世卫组织初期处理疫情的批评。2019冠状病毒疾病（COVID-19）迄今已在全球造成超过1100万人感染、超过52万人丧命。

在这份初步时间表中，世卫组织原先仅表示，武汉市卫生健康委员会去年12月31日通报数起肺炎病例，但世卫组织未特别说明由谁通知。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今年4月20日在记者会中说，第一批通报来自中国，但也没点明通报是来自中国当局还是其他来源。

然而在世卫组织这周公布的新时间表中，可以发现一连串事件的更详细资讯。

这份时间表显示，世卫组织在中国的办公室发现武汉市卫生健康委员会在官网发布一份媒体声明之后，于去年12月31日通知世卫区域联络点，当地出现「病毒性肺炎」病例。

同日，世卫组织的流行病资讯服务单位挑选另一项由美国国际流行病监控网站ProMed传送的消息，内容是关于武汉市同一批不明原因肺炎病例。

在此之后，世卫组织分别在1月1日、1月2日两度向中国当局要求提供更多关于这些病例的资讯，中国方面于1月3日提交。

世卫突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）今天在记者会中表示，各国有24到48小时正式确认事件，并提供世卫组织有关事件性质或成因的额外资讯。

莱恩还说，世卫组织一要求确认相关通报，中国当局就立即连系世卫方面。

© 2020 AFP