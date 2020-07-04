全球疫情 确诊逾1110万例

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（法新社巴黎4日综合外电报导）法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间4日11时（台湾4日晚间7时），全球至少52万6663人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例至少1110万3630例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有571万5100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染人数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或症状最严重的病患。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万9437人病故，279万5163人确诊，至少79万404人康复。

巴西疫情在全球仅次于美国，境内累计6万3174人病故，确诊达153万9081例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4131死，28万4276例确诊）、义大利（3万4833死，24万1184例确诊）和法国（2万9893死，20万3367例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3545例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊270万6195例，19万8878死；美国和加拿大累计确诊290万189例，13万8147死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊280万4894例，12万4327死。

亚洲累计确诊143万1419例，3万6998死；中东地区累计确诊80万1681例，1万7289死；非洲累计确诊44万9376例，1万891死；大洋洲累计确诊9882例，133死。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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