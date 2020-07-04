巴西总统否决公共场所强制戴口罩法案

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（法新社巴西利亚3日电） 巴西的新型冠状病毒疫情飙升，但极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天行使否决权，删除强制民众在商店和教堂中戴口罩的条款，形同削弱法律防疫的效力。

法新社报导，巴西为全球第2大疫情重灾区，超过6万1000人病故、逾150万起确诊病例。

圣保罗（Sao Paulo）和里约热内卢（Rio de Janeiro）等一些州早已强制民众戴口罩，但巴西针对全国施行强制戴口罩还是第一次。

但法条中原本有一条规定，必须在「商业和工业场所、宗教设施、教学场所和人群聚集的密闭场所配戴口罩」。

巴西国会6月9日通过相关法令，规定对在公共场所没戴口罩者罚款，但此部分遭波索纳洛否决。波索纳洛认为，这可能违反在自家中做生意或从事其他行为民众的权利。

不过巴西众议院坚称，该条款指的空间是「公共领域」，而非住家。

此外，有条款要求商家和企业提供口罩给员工，以及政府当局发放口罩给「经济弱视者」，这些也遭波索纳洛否决。

国会现在必须研究波索纳洛的否决，并决定究竟是要接受或推翻总统的决定。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP