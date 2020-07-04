政府合约流向相熟组织 杜鲁道遭伦理调查

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（法新社渥太华3日电） 加拿大一名伦理监督专员今天表示，他已针对总理杜鲁道展开调查，因为一项攸关管理大型政府计画的争议合约被交到一个与杜鲁道家族有关联的慈善组织手中。

利益冲突暨伦理监督专员迪昂（Mario Dion）在推特发文表示，他已「告知」杜鲁道（Justin Trudeau）要发起调查的决定。这项调查属机密性质，完成后须提交报告。

慈善组织WE Charity的共同创办人克莱格・柯柏格（Craig Kielburger）及马克・柯柏格（Marc Kielburger）稍早表示将退出计画，并指这项计画「从宣布那一刻起就陷入争议」。

杜鲁道政府于6月底宣布把这项规模达9亿加元（约新台币195亿元）的联邦计画管理合约交给WE Charity。在这项计画下，于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间在非营利组织当志工且符合条件的学生，可获多达5000加元补助金。

杜鲁道与妻子、母亲都曾受邀到WE Charity演说。他们与WE Charity的关系令反对党质疑这个组织在计画中获得优惠待遇。

加拿大多元融合暨青年部部长查格尔（Bardish Chagger）说，WE Charity退出计画的决定取得「彼此同意」。

杜鲁道今天在记者会中表示：「情况以一种真的很令人遗憾的方式展开。」他也为自己和家人参与WE Charity一事辩护说：「我一生都在支持年轻人。」

伦理监督专员过去已发布两份报告，认定杜鲁道违反利益冲突法。

一次是在2017年，因为他前往富豪阿加汗（Aga Khan）的私人岛屿上度假；另一次在去年，因为他试图影响工程业巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）一案的法律程序，这家企业的子公司被控为了确保获得在利比亚的合约而施以贿赂。

© 2020 AFP