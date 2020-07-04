香港图书馆下架民主人士着作 黄之锋：白色恐怖弥漫

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（法新社香港4日电） 法新社报导，在北京对香港实施严厉的港区国安法数天之后，线上纪录显示，香港知名民主派人士撰写的书籍已开始从公共图书馆下架。

香港公共图书馆网站的搜寻结果显示，前香港众志核心成员黄之锋、知名泛民派立法会议员陈淑庄等作者的书籍正在「覆检中」；并显示，「目前没有项目在馆内架上可供外借」。

搜寻结果显示，黄之锋、陈淑庄及香港本土派理论学者陈云（陈云根）的着作至少有3本无法向香港各地十多家图书馆借阅。

黄之锋表示，他相信这些书籍遭到下架是因为实施港区国安法的关系。他在脸书写道：「白色恐怖不断弥漫，国安法根本就是用来以言入罪的工具。」

法新社记者今天下午在香港黄大仙区一家公共图书馆，无法查到上述着作的书名。香港康乐及文化事务署称，今天稍晚将发表声明。

港媒指出，有报导引述图书馆职员透露，收到上级通知将以上3人的部分着作下架，书籍状态改为「覆检中」。

须覆检的书单包括陈云的「香港城邦论」、「香港城邦论2」、「城邦主权论」、「香港遗民论」和「身土不二」；黄之锋的「我不是英雄」和「我不是细路：十八前后」及陈淑庄的「边走边吃边抗争」等。

陈淑庄在脸书发文写道，自己早已消化相关市场消息，但没预料自己的书籍亦涉及其中，「原来我除了是议员，也是一个有影响力的作者」。

© 2020 AFP