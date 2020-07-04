MLB 31球员7工作人员确诊染疫

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（法新社洛杉矶3日电） 美国职棒大联盟（MLB）第一轮大规模2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果今天出炉，共有31名球员检测呈阳性反应，分别来自30个球队中的19队。

MLB在声明中公布第一组强制检测结果，采集3185个样本中有31名球员和7名工作人员测出阳性，比例约占1.2%。

受到疫情影响，MLB于3月12日宣布取消春训后，今天是各队展开训练的首日。

MLB预计7月23日展开2020年球季，成为美国棒球史上最晚开打的球季，届时不开放观众进场。

MLB确诊率1.2%，低于美国职篮NBA的5.3%，302名NBA球员进行病毒筛检，结果共16人呈现阳性。美国职业足球大联盟（MLS）确诊率为2.7%，668名MLS球员进行病毒筛检，共18人呈现阳性。

MLB没有正式公布确诊球员的姓名，但克里夫兰印地安人今天表示，外野手德西尔（Delino DeShields）中镖。

其他好几个球队将部分球员列入伤兵名单中，但没有宣布他们染疫，引发外界揣测。

「费城询问报」（Philadelphia Inquirer）昨天报导，费城费城人4名球员疑似染疫，而被球队列入10天伤兵名单，包括内野手金格利（Scott Kingery）、右投杭特（Tommy Hunter）与奈利斯（Hector Neris）、左投苏亚雷斯（Ranger Suarez）。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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