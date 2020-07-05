全球新冠肺炎破53万人病死 逾1129万例确诊

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少53万865人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊逾1129万6470例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有589万5500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万9676人病故，累计确诊数达283万9917例，至少89万4325人康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万4265人不治，累计确诊157万7004例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4198死，28万4900例确诊）、义大利（3万4854死，24万1419例确诊）。墨西哥现已超越法国，成为全球死亡人数第5多的国家（3万366死，25万2165例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3553例确诊，已有7万8516名病患痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊272万1295例，19万9252死；美国和加拿大累计确诊294万5234例，13万8396死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊286万9221例，12万6648死。

亚洲累计确诊147万2093例，3万7862死；中东地区累计确诊81万3851例，1万7480死；非洲累计确诊46万4804例，1万1094死；大洋洲累计确诊9972例，133死。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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