史瓦帝尼王国运输部长染疫 内阁全员隔离

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（法新社姆巴巴内4日电） 非洲史瓦帝尼王国（eSwatini）政府今天宣布，由于公共工程暨运输部长确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），内阁20位成员全部奉令隔离，居家办公。

史瓦帝尼公共工程暨运输部长恩端兑（Ndlaluhlaza Ndwandwe）于6月30日例行检验后，确诊感染新型冠状病毒。

政府发言人德拉米尼（Sabelo Dlamini）发表声明说：「出现此情势发展后，全部内阁成员必须隔离，立即生效，并居家办公。」

位于非洲南部的史瓦帝尼王国人口约130万，境内确诊病例已攀升至984例，包括13人染疫不治。

总理戴安柏（Ambrose Dlamini）于今年4月警告指出，由于史瓦帝尼资源不足，感染病例暴增将会让国家难以因应。

英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）上个月刊出的研究报告警告，诸如史瓦帝尼等爱滋病毒盛行率全球最高国家，必须提高警戒。

来自伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究人员认定，由于罹患诸如肥胖、糖尿病、肺疾和爱滋病等基础疾患，全球逾20%人口面临感染COVID-19重症的高风险。

© 2020 AFP