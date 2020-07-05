小池宣布连任东京都知事 誓言加强抗疫

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（法新社东京5日电） 日本东京都知事小池百合子今天宣布连任成功，她随即誓言，将加强对抗近日再度升温的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

东京都知事选举今天举行投开票，投票时间于晚上8时（台湾时间7时）结束后，各大媒体的出口民调皆显示小池将取得压倒性胜利。这次选举共有22名候选人角逐东京都知事，很多都是政治素人。

67岁的小池百合子娴熟媒体运作，在男性主导的日本政坛中，成为罕见的女性高阶领袖，而且经常有人提到她可能成为首相。

许多观察家评析，小池在这波冠状病毒大流行期间表现平稳，与遭批评搞砸日本抗疫的现任首相安倍晋三，构成鲜明对比。

另外，延期至2021年7月23日开幕的东京奥运，也是这次竞选一大议题。在奥运主办单位迎接空前挑战，努力重新安排赛事之际，小池承诺会降低奥运预算。

小池今天为了降低感染冠状病毒的风险，在一小群记者面前进行「线上」胜选演说。

小池表示，目前手边立即性的问题就是冠状病毒。最近东京都一天新增逾百起新病例，许多都跟男、女公关酒店有关。

提及奥运，小池则说，防疫也是优先要务。她表示：「我们可以做些什么来主办一场安全可靠的奥运？我们可以怎么做来降低成本并简化奥运？我希望能继续研拟我们的冠状病毒防疫措施，让奥运成真。」

现在民众对奥运感到愈来愈厌倦，根据上月底公布的一份民调，逾半东京居民认为明年不该举办奥运。

© 2020 AFP