新型冠状病毒肆虐全球逾52.7万死 至少1114万例确诊

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间4日19时（台湾5日凌晨3时），全球至少52万7241人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊至少1114万5640例。

去年12月在中国爆发疫情以来，至今已蔓延到196个国家及地区，至少572万7400人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万9584人病故，累计确诊281万8588例，至少79万404人已康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万3174人不治，累计确诊153万9081例。

其他疫情重灾区方面，英国为4万4198死，确诊28万4900例；义大利3万4854死，确诊24万1419例；法国2万9893死，确诊20万3367例。

不含香港与澳门，中国境内目前通报累计8万3545例确诊，4634人死亡，7万8509人康复。

以区域来看，欧洲累计确诊271万595例，19万9050死；美国和加拿大累计确诊292万3905例，13万8304死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊280万6243例，12万4355死。

亚洲累计确诊143万2118例，3万7000死；中东地区累计确诊81万1831例，1万7472死；非洲累计确诊45万1075例，1万927死；大洋洲累计确诊9882例，133死。

© 2020 AFP