美国庆日当天 巴尔的摩哥伦布雕像被示威者拉下

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（法新社华盛顿4日电） 美国媒体报导，马里兰州城市巴尔的摩（Baltimore）一座美洲发现者哥伦布的雕像，今天遭到抗议民众拉下，成为反种族主义示威浪潮中最新一座倒下的纪念像。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察压颈致死，引发「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗议示威潮后，全美乃至全球有数座与殖民主义和蓄奴相关的人物雕像都被拉下基座。

美国有线电视新闻网（CNN）和「巴尔的摩太阳报」（Baltimore Sun）报导，抗议民众今天晚间用绳索将巴尔的摩市小义大利区（Little Italy）附近的哥伦布（Christopher Columbus）雕像拉倒，随后投入内港（Inner Harbor）。

1492年抵达美洲的义大利航海家哥伦布，长久以来被誉为「新大陆」发现者。但也有许多人认为，哥伦布到来引发美洲原住民经历数年种族屠杀，使得他与美国内战期间支持蓄奴的南方将领经常因相似理由被谴责。

美国总统川普今天稍早才在国庆演说中提及哥伦布。他说：「我们将团结为美国梦奋斗，我们会捍卫、保护并维系始于1492年哥伦布发现美洲时的美国生活方式。」

川普也在演说中抨击要求种族正义的抗议人士。他说：「我们正逐步战胜激进左派、无政府主义者、煽动者、抢匪，以及许多情况下根本不知道自己在做什么的人。」

「我们将永远不会允许愤怒暴徒拉下我们的雕像、抹去我们的历史和洗脑我们的孩子。」

川普6月已签署行政命令，矢言追诉破坏公共纪念像的抗议人士，并保证「反对我们伟大国家的无法无天行为」将面临「长久徒刑」。

© 2020 AFP