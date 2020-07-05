遭怪力男强袭球击中 田中将大头挨球吻送医

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（法新社纽约4日电） MLB纽约洋基今天练球期间，日籍强投田中将大被队友「怪力男」史丹顿击出的强袭球击中头部，被送到医院观察，目前暂无大碍。

美国职棒大联盟MLB赛季，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而延宕多时，目前预定在7月底复赛，各队展开练习之际，纽约洋基王牌投手田中将大（Masahiro Tanaka）也站上主场投手丘练投。

事发当时，田中将大在没有防护网的情况下投球，打击区的队友史丹顿（Giancarlo Stanton）将来球击出，但强劲的平飞球不偏不倚打中田中将大的头部，让他当场倒地，史丹顿也懊恼地蹲在打击区。

工作人员上前做初步观察5分钟后，31岁的田中将大能在防护员陪同下，自行步下球场，随后并被送往纽约长老会医院（New York Presbyterian Hospital）做后续评估。

田中将大加入洋基6个球季，累积75胜43败的成绩，防御率是3.75，共送出947次三振、200次保送。

塞维里诺（Luis Severino）几个月前进行俗称「汤米约翰手术」（Tommy John ）的手肘韧带置换手术，已让洋基折损一名先发投手。

© 2020 AFP