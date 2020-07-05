MLB赛扬左投普莱斯忧染疫 不打缩水复赛

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（法新社洛杉矶4日电） 前赛扬奖得主普莱斯今天宣布，因为对2019冠状病毒疾病的忧心，他将不会参加今年的缩水赛季。

路透社报导，美国职棒大联盟MLB因为2019冠状病毒疾病（COVID-19），让原订3月底开打的新赛季停摆，经过劳资双方针对复赛细节几度来回，预定7月23日或24日展开「缩水」的球季。

洛杉矶道奇左投普莱斯（David Price）今天在推特上写道：「经过审慎考量，并和家人及道奇讨论后，我得做出对我自己和家人的健康最有利的决定，那就是不打今年的比赛。」

「我会想念我的队友，也会整季为他们加油，直到他们拿下世界大赛的胜利。我很抱歉今年没办法为你们打球，但我很期待明年能为你们有好的表现。」

34岁的普莱斯原定加入毕勒（Walker Buehler）、克萧（Clayton Kershaw）的行列，成为道奇先发投手轮值的一员。

曾5度获选参加明星赛的普莱斯，是在2月和当时在波士顿红袜的队友、外野手贝兹（Mookie Betts）一起被道奇交易过来。

普莱斯2012曾获象徵投手最高荣誉的赛扬奖（Cy Young Award）殊荣，上季在红袜先发22场，只有7胜5败的成绩，防御率4.28是他2009年第一个MLB完整球季至今最高的一次。

本季年薪3200万美元（约新台币9.51亿元）的普莱斯，若参与只打60场比赛的「缩水」赛季，可领到1190万美元（约新台币3.53亿元）的薪水，他先前签下的合约将在2022年到期，目前还有2年6400万美元（约新台币19.03亿元）没走完。这个球季，MLB各队仅会打60场比赛，依照目前的规画，比赛都将是在不开放球迷进场的「闭门」状态下进行。

因为疫情的关系，目前已经有华盛顿国民齐默曼（Ryan Zimmerman）、科罗拉多洛矶戴斯蒙（Ian Desmond）等好手决定不打复赛。

© 2020 AFP