不敌环团抗议 大西洋海岸石油管线喊停

广告 继续浏览后续

（法新社纽约5日电） 美国杜克能源公司（Duke Energy）和道明尼能源公司（Dominion Energy）今天宣布，他们放弃在美国东部建造通过阿帕拉契山脉、具争议的天然气管线计画。

道明尼能源公司也宣布，同意出售天然气管线和储存资产给美国亿万富豪「股神」巴菲特（Warren Buffet）的波克夏哈萨威能源公司（Berkshire Hathaway Energy）。

巴菲特这家控股公司将付现金40亿美元并承担57亿美元债务，使得交易总值达97亿美元（约新台币2880亿元）。

法新社报导，杜克能源和道明尼能源2014年宣布建造大西洋海岸石油管线（Atlantic Coast Pipeline）的计画，供应天然气给维吉尼亚州和北卡罗来纳州需求日益增长的市场。

然而杜克能源和道明尼能源今天在联合声明中表示：「不断的延期和成本不确定性增加…威胁这项计画的经济可行性。」

这条预定穿过阿帕拉契山脉的天然气管线，招来环境保护组织的批评与诉讼。但美国最高法院6月裁定杜克能源和道明尼能源胜诉。

然而这两家公司声明，除了其他因素外，另一桩正在进行的官司为这项计画带来太多不确定性，因此很难要求投入更多股东资本。

他们说，由于官司的关系，建造天然气管线计画预期成本从45亿或50亿美元，增加到80亿美元。另外，如果管线完工，预期2022年初才能运作，比原先计划的晚3年半。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP