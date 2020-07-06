不敌疫情 百老汇男星染疫过世

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿5日电） 知名百老汇演员尼克柯戴罗（Nick Cordero）罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）在加护病房治疗数个月，却发生血栓并发症将右腿截肢，今天仍不敌病魔过世，享年41岁。

尼克柯戴罗的妻子克鲁兹（Amanda Kloots）在Instagram（IG）写道：「我亲爱的丈夫今天早上过世。他在家人爱的包围、歌唱和祈祷下离世。」

「艾维斯（Elvis）和我会日日怀念他和我们做过的每件事。」艾维斯是他们的一岁儿子。

克鲁兹持续在个人IG更新丈夫病况，她说丈夫已对抗2019冠状病毒疾病95天。

尼克柯戴罗在加护病房将近3周后，右腿出现血栓情况，血液无法到达脚趾，医师不得已将他右腿切除。

尼克柯戴罗曾陷入昏迷好几个月，但5月初一度恢复意识，只能透过眨眼睛与人沟通。

来自加拿大的尼克柯戴罗曾演出音乐剧「女侍情缘」（Waitress）、「四海情深」（A Bronx Tale）和「百老汇上空子弹」（Bullets Over Broadway）的角色而为人称道。他还以「百老汇上空子弹」入围东尼奖。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP