广告 继续浏览后续

(法新社纽约6日电) 美国赛门舒斯特出版社(Simon & Schuster)今天宣布,川普总统的侄女玛莉(Mary Trump)将在本月14日发行对川普有负面描述的回忆录。法官已解除这本书的暂时出版禁令。

根据赛门舒斯特的网站更新贴文,出版社方面已将玛莉这本回忆录「太过分了而且没完没了:我的家族如何造就这个全世界最危险的人物(暂译)」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)的发行日期提前2周。

这本240页回忆录将是对川普大揭疮疤最新一枚震撼弹,川普的前国安顾问波顿(John Bolton)上月也推出新书,指责川普贪污而且不称职。(译者:张佑之)

© 2020 AFP