全球新冠肺炎逾53.4万人病死 确诊逼近1150万例

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少53万4306人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊逾1147万1530例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有599万1700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万9947人病故，累计确诊数达288万8729例，至少90万6763人康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万4867人不治，累计确诊160万3055例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4220死，28万5416例确诊）、义大利（3万4861死，24万1611例确诊）。墨西哥现已超越法国，成为全球死亡人数第5多的国家（3万639死，25万6846例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3557例确诊，已有7万8518名病患痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊273万2490例，19万9488死；美国和加拿大累计确诊299万4265例，13万8675死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊292万1101例，12万8173死。

亚洲累计确诊150万5902例，3万8463死；中东地区累计确诊82万9047例，1万7998死；非洲累计确诊47万8615例，1万1374死；大洋洲累计确诊1万111，135死。（译者：陈政一）

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