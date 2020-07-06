墨西哥不治人数超越法国 总统喊冤怎能这样比

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（法新社墨西哥市5日电） 墨西哥超越法国成为全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）病故人数第5高的国家，墨西哥总统罗培兹欧布拉多今天认为，欧洲国家人口比墨西哥少很多，很难相提并论。

墨西哥卫生部通报，境内有3万639人死于疫情，25万6848人确诊。

墨西哥在1日超越西班牙，成为全球病故人数第6高的国家，4日又赶上法国，成为世界死亡人数第5高的国家，仅次于美国、巴西、英国及义大利。

罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在YouTube贴出的影片中说：「西班牙和法国的人口比墨西哥少很多。…（按比例而言）在墨西哥有1人病故，在西班牙则有3人不治。我们无法相提并论。」

罗培兹欧布拉多批评新闻媒体强调这种比较。

美洲目前是疫情的重灾区，拥有1亿2700万人口的墨西哥，是美洲第3大受冲击国家，仅次于美国和巴西。

西班牙人口有4700万，法国有6700万人。

负责对抗疫情的墨西哥卫生部副部长拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）5月下旬曾告诉法新社，如果没有采取防疫遏制措施，死亡人数可能会上升到3万人左右。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP