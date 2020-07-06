多明尼加大选 反对党总统候选人宣布胜选

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（法新社圣多明哥6日电） 多明尼加共和国5日进行总统和国会议员选举，选民在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情加剧之际出门投票。反对党候选人阿比纳德已宣布赢得总统大选。

阿比纳德（Luis Abinader）企图终结该国中间偏左的多明尼加解放党（Dominican Liberation Party）连续16年掌权的情势。根据选前民调，多明尼加解放党候选人卡斯蒂约（Gonzalo Castillo）的支持率在6名候选人中排在第2。

52岁、商人出身的阿比纳德，在首都圣多明哥（Santo Domingo）竞选总部的台上对追随者说：「我们赢了，今天我们获胜了，但我们永远不会忘记我们该把这场胜利归功给谁。」

尽管官方选举结果尚未公布，但阿比纳德的主要对手不久后都承认败选。

根据中央选举委员会的数据，大约60%的选票已完成计票。已开出的选票中，53%投给阿比纳德，卡斯蒂约则获得37%的选票。

警方表示，首都一处投票所外发生不同党派人士争执后开枪事件，造成1人死亡。但其他地方的投票作业看起来还算顺利，虽然有些额外的防疫措施，投票过程所受干扰极少。

尽管疫情在多明尼加爆发开来，2019冠状病毒疾病的新增病例5日连续第3天创下新高，但这场原订5月17日进行的选举，这次未再改期。

© 2020 AFP