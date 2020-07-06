央视播放英人被迫认罪片段 可能遭英国开罚

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（法新社伦敦6日电） 曾在中国遭判刑入狱的英国人韩飞龙（Peter Humphrey），指中国央视在英国播放他宣称遭强迫认罪的片段，并向当局投诉。英国「通讯管理局」今天裁定支持投诉，考虑对央视开罚。

曾任记者的韩飞龙因涉及英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）在中国行贿案，2014年遭上海法院判处2年多徒刑。他出狱后于2018年11月向英国广播媒体监管机关「通讯管理局」（Ofcom）投诉，指中国中央电视台分别在2013年和2014年于英国播放的2段新闻报导，对他不公平对待且侵犯他的隐私。

在韩飞龙所指的新闻片段中，他在法庭上自白触犯刑事罪；央视的报导还说韩飞龙被判有罪，并转述他的道歉。2段报导都揭露韩飞龙的身分，但他的脸部画面皆经过模糊处理。

英文名缩写是CCTV的央视，2016年12月31日在英国改名为中国环球电视网（CGTN），目前仍以相同执照在英国营运。

英国通讯管理局在今天公布的裁决书中表示，央视所播放韩飞龙在中国遭羁押的片段，「有可能明显影响观众对他产生负面看法」，这「严重」违反通讯管理局规定的行为准则。

「因此我们对持照单位提出警告，我们有意考虑对违规行为依法处罚。」

英国通讯管理局有权对违规的广播业者处以罚金，最严重情况下可撤销执照。

© 2020 AFP