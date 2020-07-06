智利修正病故达万人 宣布15亿美元纾困

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（法新社圣地牙哥5日电） 智利今天通报死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数为1万159人，较原本统计多了3800多人。与此同时总统皮涅拉宣布15亿美元纾困方案，以帮助受疫情连累的中产阶级。

智利统计暨卫生部（DEIS）每周汇整病故人数，依据筛检结果及透过症状判断，被视为目前最准确的通报数据。

根据今天的统计通报，有7057人是筛检确诊病故，另有3102名是从症状研判的死亡病例。

统计暨卫生部的数字与原本官方的每日数字有出入，官方的COVID-19病死人数今天为6308人、29万5532例确诊。卫生部的首席传染病学家阿劳斯（Rafael Aroas）日前解释，原本的官方数字只是暂时性，建议改用DEIS汇整后的统计。

总统皮涅拉（Sebastian Pinera）今天宣布将提供15亿美元的优惠利率贷款，来减缓疫情对中产阶级的经济冲击，不过方案尚待国会批准。

一旦国会通过，政府将提供达3200美元（约新台币9万4242）额度的零利率、4年分期偿还的贷款，还有政府担保的股息支付展延，此外，还提供延长的租屋津贴与高教就学贷款。中产阶级之前被排除在政府提供的疫情援助方案之外。

由于智利迟至5月15日才开始实施封锁措施，加上大量「基本必要」工作者不受封城令限制，使得智利成为全球疫情热点之一。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP