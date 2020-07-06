经济复苏有望 亚洲股来普遍收涨

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（法新社香港6日电） 经济复苏的进一步迹象继续激励投资人进场，盖过全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例飙升的影响，亚洲股市今天普遍上涨。

法新社报导，防疫措施的解除让市场怀抱希望，全球经济今年经历预期的衰退后能够反弹。英格兰酒馆周末已重新开业，全欧洲旅游景点不是已经开放，就是准备开放。

美国就业机会及工厂活动的数据优于预期，也提振了市场信心，对于疫苗的希望亦然。观察家指出，疫苗是启动任何经济复苏的关键。

在多国政府及央行的大力支持下，投资人最近几个月已蜂拥回到股市。分析师指称，股市上涨也受担心错过反弹行情的恐惧买盘所推动。

金融服务公司AxiCorp的分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「全球经济数据还有关于2019冠状病毒疾病潜在疫苗及疗法的乐观报导，利多消息连连，压过围绕美国每日病例数的极端头条新闻。」

东京股市日经225指数上涨1.8%，收22714.44点；香港恒生指数劲扬3.8%，收26339.16点；上海证券交易所综合指数大涨5.7%，收3332.88点。

新加坡、首尔、台北及孟买股市都上扬逾1%，威灵顿及雅加达股市也上涨。

© 2020 AFP