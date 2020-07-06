COVID-19全球超过1134万例确诊 至少53万人不治

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎5日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间5日19时（台湾6日凌晨3时），全球至少53万1789人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1134万3890例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万9718人病故，累计确诊数达285万2807例，至少89万4325人康复。

巴西疫情在全球仅次于美国，境内累计6万4265人病故，确诊达157万7004例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4220死，28万5416例确诊）、义大利（3万4861死，24万1611例确诊）、墨西哥（3万366死，25万2165例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3553例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊272万5090例，19万9310死；美国和加拿大累计确诊295万8343例，13万8446死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊287万6303例，12万6861死。

亚洲累计确诊147万2426例，3万7904死；中东地区累计确诊82万5224例，1万7833死；非洲累计确诊47万6535例，1万1302死；大洋洲累计确诊9972例，133死。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP