哈利王子：大英国协应承认殖民过错

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（法新社伦敦6日电） 已退出英国王室职责第一线的哈利王子与妻子梅根马克尔参与全球年轻领袖视讯会议，在今天公布的摘录影片中，两人呼吁大英国协应该承认过去令人不快的殖民历史。

美国前演员梅根具有非裔血统，先前曾提及她个人遭受的种族主义与偏见经验；哈利也曾抱怨媒体提及他妻子的报导「含种族主义色彩」。

35岁的哈利王子（Prince Harry）与妻子梅根（Meghan Markle）上周在美国参与由女王大英国协信托基金会（Queen's Commonwealth Trust）举行的全球年轻领袖视讯会议。

会议目的是回应美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死于警方暴力执法，所引发的全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威。

哈利概述个人对于因应制度性种族主义的承诺，并表示制度性种族主义在社会中「没有存在的空间」，但是仍然太过普遍。

基金会官网今天上传1日的视讯会议内容，哈利在会中表示：「当大家检视整个大英国协，除非我们承认过去，否则我们无法向前走。」

他说：「许多人已就承认过去与改正错误上做了值得称许的事，但我认为，我们都得承认还有很多未尽事项。这一切并不容易，某些情况并不是那么愉快，但还是需要这么做，因为大家都会受益。」

哈利的祖母、英国女王伊丽莎白二世是大英国协元首，这个非政治组织拥有54个成员国，其中过去多与大英帝国有关。而女王大英国协信托基金会设立目的是提供成员国较年轻一辈一个分享想法的平台。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP