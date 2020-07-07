白人女遭刑事起诉 诬控非裔男威胁

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（法新社纽约6日电） 美国白人女性艾咪．古柏5月下旬在纽约中央公园遛狗没拴狗链，一旁非裔男子克里斯汀．古柏善意提醒，她却报警谎称生命遭到威胁。检方今天表示，艾咪．古柏已遭刑事起诉。

纽约曼哈顿地区检察官声明指出，艾咪．古柏（Amy Cooper）涉嫌诬告罪。

此项轻罪责最高可处1年有期徒刑。法院传唤艾咪．古柏于10月14日到庭。

事件发生于今年5月25日，艾咪．古柏因遛狗没拴狗链，遭一旁赏鸟爱好者克里斯汀．古柏（Christian Cooper）提醒，她却因此抓狂。从上传网路的影片里可看到，她向对方说：「我要报警，我要告诉警方，有个非裔男子威胁我的性命。」

虽然事件中当事人都姓古柏，但两人没有任何关系。

艾咪．古柏也被控试图操弄警政系统，明知非裔常遭警察暴力对待，仍报警置对方性命于险境。

在公园事件后，艾咪．古柏丢掉在富兰克林坦伯顿基金集团（Franklin Templeton）的工作饭碗。富兰克林坦伯顿基金集团表示，绝不容忍任何形式的种族主义。当时她也曾公开道歉。

法新社报导，克里斯汀．古柏录制的这段影音，在社群网站推特的浏览次数已近4500万次。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP